Москва, 7 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Военная подготовка в учебных заведениях России нуждается в возрождении. Об этом 7 декабря заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на форуме «Мы вместе».

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка

По его мнению, в последнее время в вузах России военная подготовка достаточно сильно ослабла.

Он напомнил, что в учебных учреждениях страны военной подготовкой охвачено всего 1,4% студентов.

Трутнев добавил, что, если сравнивать с советским периодом, сейчас потенциал добровольного общества содействия армии, авиации и флоту уменьшился в 80 раз.

«Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», — заявил чиновник.

Трутнев считает, что центры Российского союза боевых искусств, которые планируют открыть в десяти пилотных регионах, будут способствовать усилению военного воспитания.

По его словам, в год в этих центрах будут готовить 45 тысяч человек, в дальнейшем такие центры планируется создать на всей территории России.