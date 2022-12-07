Вашингтон, 7 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Страны НАТО рассматривают возможность использования оставшихся средств фонда, ранее использовавшегося для поддержки афганских сил безопасности, для оказания помощи Украине. Об этом 7 декабря пишет газета Politico, ссылаясь на пять западных официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По информации издания, деньги фонда ранее использовались для оснащения и обучения Афганской национальной армии.

Уточняется, что киевские власти попросили страны НАТО рассмотреть вопрос о перераспределении части из 3,4 миллиарда долларов на борьбу с Россией.

По словам одного из официальных лиц, представители стран НАТО более месяца обсуждали возможность использования этих средств Украиной, в том числе в ходе встречи в Брюсселе, которая состоялась в октябре.

Сообщается, что ранее фонд был заморожен и НАТО работало над созданием механизма для передачи средств назад отдельным странам или их перемещения в другое место, при этом каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

«Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины», — пишет издание.