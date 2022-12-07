Москва, 7 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Россия не намерена идти ни на какие «размены» в вопросе о возобновлении экспорта аммиака, заявил 7 декабря в комментарии РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Artemka Одесский припортовый завод

Все договоренности на этот счет уже достигнуты в рамках «зерновой сделки», и Россия требует, чтобы они выполнялись, пояснил Грушко.

Возобновлению экспорта мешают «политические препятствия», добавил он.

4 декабря источник РИА Новости «из военно-дипломатической среды» сообщил, что британские спецслужбы готовятся устроить взрывы на Одесском припортовом заводе, чтобы обвинить в них Россию и сорвать транзит аммиака.