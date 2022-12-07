Астана, 7 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Время ожидания прохода через проливы Турции для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток. Таким образом в пресс-службе министерства энергетики Казахстана прокомментировали сообщения СМИ о том, что после введения потолка цен на нефть Турция не пропускает через проливы около 20 танкеров.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

Согласно опубликованным данным, срок ожидания в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть дней.

В министерстве подчеркнули, что нынешний срок для зимнего сезона — «нормальное ожидание», поскольку в 2021 году танкеры ожидали порядка 14 дней.