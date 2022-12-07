Москва, 7 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается устранить правовую неопределенность при определении даты завершения процедуры изменения назначения помещения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума

Предложенные изменения позволят гармонизировать действующее законодательство в области перевода помещений из жилого в нежилое и наоборот. Сейчас неоднозначность его трактовки приводит к спорам о моменте фактического окончания перевода помещения и возникновении юридических оснований для определения налоговой базы для исчисления налога на имущество до внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об изменении назначения помещения в соответствии с решением уполномоченного органа о переводе помещения.

Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»), новые правила позволят четко определять дату такого перевода, а также обяжут органы, осуществляющие такой перевод, в трехдневный срок ставить в известность Росреестр. По его словам, так начисление налогов на имущество будет вызывать гораздо меньше споров и проводиться по иной ставке с момента внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СРЗП) в своем заключении указала, что законопроект требует существенной доработки. В частности, она обратила внимание на то, что идея считать перевод помещения оконченным с момента внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН может привести к ситуации, когда помещение уже будет использоваться по новому назначению, тогда как процедура внесения изменений в сведения ЕГРН еще не будет завершена. Депутат считает, что, соответственно, налог на имущество в данный период будет устанавливаться не по фактическому использованию данного помещения, а исходя из старых сведений, содержащихся в реестре. Таким образом, указанные обстоятельства не будут способствовать решению заявленной авторами законопроекта проблемы, указала Хованская.