Киев, 7 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. За последнее время дипломатические представительства киевского режима в 15 странах мира получили подозрительные пакеты 31 раз. Об этом 7 декабря сообщил глава киевского МИД Дмитрий Кулеба в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

«Угрозы нашим дипломатам продолжают поступать. Всего уже 31 случай в 15 странах», — написал Кулеба.

По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Португалии, Румынии, Дании, Польше и в консульство в Гданьске.

Он добавил, что во всех случаях значится один и тот же адрес отправителя — автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфингене.

Ранее сообщалось, что киевские посольства в разных странах мира получают конверты с подозрительным содержанием.