Берлин, 7 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Германии задержали двух граждан Австрии по делу о планируемом захвате власти в стране, сообщает 7 декабря газета Kurier.

Полиция Германии

Отмечается, что речь идет о жителях федеральных земель Верхняя Австрия и Тироль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что заговорщики предполагали «свергнуть существующий государственный строй» и изменить форму государства.

Сегодня, 7 декабря, обыски были проведены у 52 человек, 22 предполагаемых заговорщика и трое их предполагаемых сообщников задержаны.