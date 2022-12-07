Москва, 7 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Если США смогут добиться исключения России из G20, это будет иметь последствия не только для российской экономики, но и для всего мирового сообщества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила профессор департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Ольга Макашина. Так она прокомментировала соответствующие планы, включенные в проект оборонного бюджета США.

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«Стоит вспомнить, что сама «Большая двадцатка» была создана с целью сглаживания последствий общемирового кризиса девяностых, а затем ее деятельность была активизирована во второй половине нулевых с той же целью. Исключение России с ее экономикой соответствующего масштаба не может не сказаться на экономиках развивающихся стран с экономикой меньшего масштаба. В первую очередь это будет касаться продовольственных программ, — сказала она. — Как и экономика любого другого государства, входящего в состав «двадцатки», российская экономика получала и получает от участия в этой организации улучшение инвестиционной среды, стимулирование развития эффективной и качественной инфраструктуры. На сегодня существование любого государства невозможно без интеграции в общемировые процессы, в процессы взаимовыгодной международной торговли и т.д. Безусловно, участие России в этих процессах значимое и в отношении отдельных направлений взаимодействия просто незаменимое».

Как полагает Макашина, не исключено, что если у США получится «продавить» решение об исключении России из «двадцатки», будет создана новая площадка для взаимоотношений страны с дружественными государствами, с государствами, осознающими необходимость сегодня экономического, а не политического взаимодействия.

«А для самой России, неважно, в рамках ли «двадцатки» или вне ее, основным на сегодня остается увеличение государственных инвестиций в экономику и снижение (или как минимум не увеличение) процентных ставок», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что членство в G20 полезно для России с точки зрения пиара и с точки зрения сдерживания «американских безумств».