Минск, 7 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Да, традиционное большое мероприятие, конечно, президент будет участвовать», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы Белоруссии Натальи Эйсмонт.

По её словам, формат мероприятия не предусматривает двусторонних встреч президентов, поэтому говорить о двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным пока преждевременно.

Напомним, 9 декабря в Бишкеке пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС.