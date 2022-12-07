Липецк, 7 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В липецком Ельце площадь пожара на территории торгового предприятия составила 800 кв. метров. Об этом 7 декабря сообщил ТАСС представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.

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«Площадь пожара в доме торговли в городе Ельце Липецкой области составляет 800 кв. метров», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

Ранее МЧС сообщало о задымлении второго этажа торгового дома «Вереск» в городе Ельце. Была проведена эвакуация 50 человек.