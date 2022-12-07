Москва, 7 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении закон, который позволит эффективно и рационально использовать недвижимое и движимое имущество в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных на территории закрытого административно-территориального образования, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Документом предлагается установить возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества во временное пользование и владение резидентам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Нормы не будут распространяться на Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону Российской Федерации.

Также в соглашении о создании ТОСЭР появится возможность установить обязательства высшего исполнительного органа субъекта РФ и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в части передачи управляющей компании в собственность или аренду объектов инфраструктуры.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») пояснил, что предлагаемое законопроектом изменение связано с тем, что в настоящее время порядок получения перечисленного имущества без проведения торгов резидентами ТОСЭР отсутствует, при этом резиденты имеют возможность использовать его для реализации соответствующих инвестиционных проектов.