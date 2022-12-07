Москва, 7 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, побывавшие в плену, рассказывают о пытках и издевательствах над ними украинских националистов. Эти показания фиксируют следователи, сообщает 7 декабря пресс-служба Следственного комитета СКР.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Один из вернувшихся из плена рассказал, что был ранен в бою. Пулей ему перебило кость правой руки. Украинские боевики захватили его в плен, но не оказали помощь. Пленного били арматурой и черенком от лопаты, сломали челюсть, несколько рёбер, пробили легкое, прострелили обе ступни. Военнослужащий мог умереть, помощь ему оказали лишь спустя время.

Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду, пришёл в себя в подвале. Мужчины в камуфляже ударили его ножом в ногу и стали допрашивать, избивали, в том числе каской и прикладом. Пленному отрезали палец на руке, пытали электрическим током.

«Током били. Если долго молчишь, током… вопрос не понравился — током били», — рассказал военнослужащий в видеоролике, опубликованном на сайте СКР.

Военнопленному угрожали расправой, грозили убить родных, чем вынудили его подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всё это снимали на камеру смартфона.

Показания вернувшихся из плена подтверждают, что представители Украины грубо нарушают международные требования об обращении с военнопленными. Следователи продолжают фиксировать доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы им не удалось уйти от ответственности, подчеркнули в СКР.

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