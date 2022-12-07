Милан, Италия, 7 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Вандалы облили краской вход в миланский театр «Ла Скала», передают местные СМИ 7 декабря.

Steffen Schmitz Милан

Правоохранители задержали пятерых предполагаемых злоумышленников. Также уже начались работы по очистке фасада здания.

Вечером 7 декабря в «Ла Скала» будет официально открыт новый сезон, исполняться будет опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Вандалы называют себя «климатическими активистами», по их словам, они протестуют против использования «газа и угля». В чем, по их мнению, заключается связь между газом, углем и «Ла Скалой», «активисты» не сообщили.