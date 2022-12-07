Одесса, Украина, 7 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Серьёзные проблемы с электроснабжением уже третьи сутки фиксируются в Одессе. Об этом 7 декабря сообщает украинская интернет-газета «Страна», ссылаясь на сообщения местных жителей и журналистов издания.

followtheseinstructions Без света

После взрывов в Одессе возникли проблемы со светом, в большинстве районов до сих пор нет электричества. Помимо этого, большие проблемы возникли с мобильной связью и домашним интернетом, пишет СМИ.

Отмечается, что жители могут дозвониться только на открытых местах на улице, дома звонить кому-либо бесполезно.

По информации журналистов, в городе не ходит электротранспорт, в связи с этим маршрутные такси не могут перевезти всех желающих, люди добираются на работу и в магазины пешком.

«По вечерам город погружается в темноту, светофоры не функционируют, лишь на самых ключевых перекрестках работают регулировщики. Но в центре города много работающих заведений от генераторов», — сообщает издание.

Уточняется, что из-за темноты на дорогах города иногда образуются пробки.

«Пешеходам также приходится подсвечивать себя фонариками на пешеходных переходах — уличные фонари тоже погасли в большинстве мест. В магазинах, которые подключены к генераторам, аншлаг, но не за продуктами, а в очередях на зарядку гаджетов», — сообщают журналисты.

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