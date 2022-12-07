Москва, 7 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливаются новые виды государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий в сфере оборота оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума

Действующим законодательством установлены правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранным гражданам на основании двух новых видов разрешительных документов: разрешения на ношение и использование охотничьего оружия и разрешения на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты.

Согласно законопроекту, пошлина за выдачу разрешения на ношение и использование охотничьего оружия устанавливается в размере 500 рублей. Пошлина за выдачу разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты также составит 500 рублей. Переоформление этих документов обойдется в 250 рублей.

Также законопроектом предлагается установить пошлину в 500 рублей за выдачу разрешений на транспортирование и перевозку оружия или патронов, а также 250 рублей за переоформление упомянутых разрешений и переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия.