Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Участок Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга отремонтируют за 90 млн рублей. Работы пройдут на 330-метровом участке от Кадетской линии до 4-й линии Васильевского острова, сообщили 7 декабря в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Университетская набережная и один из сфинксов

«В границах этого участка находится «Спуск у Румянцевского сада» — самый большой грузовой спуск на Неве, а также сфинксы у Академии художеств», — отметили в КРТИ.

Необходимость ремонта обусловлена тем, что гранитные плиты набережной смещены относительно друг друга, на камне образовались сколы и трещины, деформировалось диабазовое покрытие, выкрошился раствор, связывающий плиты и тумбы между собой, возникли и другие проблемы. Их предстоит устранить реставраторам и строителям. В рамках ремонта также будут отремонтированы бронзовые грифоны и светильники, украшающие спуск к воде.

Движение пешеходов на время ремонта будет открыто по противоположной стороне набережной, не примыкающей к Неве. Спуск со сфинксами у Академии художеств во время работ будет закрыт.

Подрядчиком ремонта определено АО «ПО «Возрождение», цена контракта — 90 млн 829 тыс. рублей. Срок окончания работ определен 30 октября 2023 года.

Университетская набережная находится под охраной государства как объект культурного наследия. Здесь располагаются такие памятники архитектуры и истории, как Кунсткамера, Меншиковский дворец, Академия художеств. Набережная, которая является объектом культурного наследия, капитально ремонтировалась несколько десятилетий назад и нуждается в обновлении.