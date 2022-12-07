Москва, 7 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Слабые знания по точным наукам имеют школьники в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 7 декабря заявил глава Минпросвящения РФ Сергей Кравцов на медиафоруме «Беларусь — Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

Кравцов сообщил, что на Украине «исковеркали» не только историческую память, подчеркнув, что дети, которые учились на освобожденных территориях, не знаю ни математики, ни биологии, ни физики.

По словам министра, с детьми «играли» и «готовили для рабочей силы, для Европы», а не учили в школах.