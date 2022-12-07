Донецк, 7 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Киевские каратели вновь обстреляли три района Донецка и Горловку, сообщили 7 декабря в представительстве в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:42 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:47 ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда калибра 155 мм, а в 13:52 — Петровский район Донецка (четыре снаряда калибра 155 мм).