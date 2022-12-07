Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выделили очередную партию шефской помощи городу Енакиево в ДНР. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко у Дома правительства региона передал главе Енакиево Роману Храменкову автомобиль-минивэн для нужд администрации, а также компьютеры и оргтехнику для обеспечения работы полиции.

https://t.me/lenobladminka Роман Хроменков и Александр Дрозденко

В ответ Храменков передал Дрозденко благодарность жителей и вручил памятный знак за заслуги перед городом Енакиево.

Как подчеркнул губернатор Ленобласти, оказание шефской помощи донбасскому городу останется важной задачей региона и на 2023 год.

«Есть решение, что регион направит на эти работы до 1% доходов бюджета, не сокращая никаких областных программ. Будем налаживать нормальное водоснабжение, приводить в порядок социальные объекты, дороги и транспорт. Если помогут федералы — дело пойдёт быстрее», — заявил Александр Дрозденко.

По его словам, в Енакиево продолжают работу областные бригады для бурения скважин, выполнен ремонт социальных объектов.

«В следующем году мы дооснастим школы техникой и пособиями, приступим к ремонтным работам на мосту. В общей сложности направим на работы из бюджета 750 млн рублей», — уточнил Александр Дрозденко. Он добавил, что для восстановления подшефного Ленобласти города будут направлены средства федерального бюджета.

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Власти Ленинградмкой области продолжат в течение двух-трех лет активно помогать городу Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) в восстановлении городского хозяйства и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах.