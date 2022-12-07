Вашингтон, 7 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Украина вскоре сможет совершать атаки на российские объекты в Сибири, заявил «неназванный советник украинских властей по вопросам обороны». Об этом сообщает 7 декабря издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, попытки атак на военные аэродромы в России — это часть новой тактики. ВСУ якобы располагают возможностями для этого.

«У нас нет ограничений по расстоянию, и вскоре мы сможем достичь всех целей в России, в том числе в Сибири», — приводит издание слова «военного советника».

Власти Украины официально не заявляли о причастности к инцидентам на аэродромах в Курской, Саратовской и Рязанской областях. Ранее украинский чиновник заявил американскому изданию The Washington Post, что аэродромы пытались атаковать «очень эффективные» беспилотники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря украинские беспилотники были перехвачены над военными аэродромами в Рязанской и Саратовской областях. Из-за падения обломков, по данным Минобороны РФ, произошли взрывы. Погибли трое военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Два самолёта были повреждены. В Курской области 6 декабря беспилотник пытался атаковать аэродром в Курской области, в результате загорелся нефтенакопитель.

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