Лавров: Россия готова к диалогу с Украиной в случае серьёзного предложения
Москва, 7 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Если поступит серьезное предложение о том, как остановить конфликт на Украине, руководство России готово к разговору. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сергей Лавров
«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт, при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», - заявил глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее Лавров заявил, что ситуация в международных отношениях является трагедией западных стран.
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