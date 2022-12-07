Москва, 7 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Если поступит серьезное предложение о том, как остановить конфликт на Украине, руководство России готово к разговору. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт, при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать», ­- заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее Лавров заявил, что ситуация в международных отношениях является трагедией западных стран.

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