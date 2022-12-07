Донецк, 7 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщили 7 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:10 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Майорск: выпущено 18 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:12 ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 12:16 — Каштановое (пять снарядов калибра 152 мм).

В 12:48 киевские каратели обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», в 13:00 — Еленовку (пять снарядов калибра 155 мм).

В 13:13 ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.