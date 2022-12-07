Москва, 7 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Запад в попытках конфискации российских активов и создания «трибунала» против России использует Организацию Объединённых Наций «втёмную», заявил 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В своем выступлении на «Примаковских чтениях» 7 декабря Лавров также отметил, что России необходимо продолжать проявлять настойчивость и демонстрировать на заседаниях в ООН факты двуличия Запада и преступного характера киевского режима.

Напомним, в конце ноября 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что инициатива Еврокомиссии о создании «трибунала под эгидой ООН» в действительности является попыткой придания легитимности беззаконию в отношении России.