Москва, 7 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. На форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 6 декабря состоялась церемония награждения победителей и партнеров третьего сезона всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология». Также в рамках форума заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила результаты акции этого года.

АНО «Национальные приоритеты» Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко с маскотом акции БумБоем

«Ряд новых привычек у подрастающего поколения эффективно формируется только в семье либо в кругу единомышленников. Это касается и привычек в сфере экологии: мы можем вводить специальные обучающие занятия, подробно рассказывать о пользе раздельного сбора отходов, но только практика и наглядный пример дают детям возможность для формирования навыка. БумБатл — отличный проект, в котором благодаря атмосфере соревновательности с удовольствием участвуют не только школьники и дошклолята, и но студенты, и сотрудники компаний. Участники БумБатла собрали и сдали на переработку более 63,3 тыс. тонн бумажного и картонного вторсырья, что позволило спасти от вырубки около 12 000 га леса — большой вклад в сохранение экологии нашей страны», — отметила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

В церемонии награждения приняли участие представители Администрации Президента России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты». Они вручили миниатюрные статуэтки маскота акции — БумБоя — представителям победителей в номинациях «Вуз» и «Ссуз» — Иркутского национального исследовательского технического университета и Советского техникума-интерната Калининградской области, а также лидера соревнования среди регионов — Московской области. X5 Group, Сбербанк и Почта России получили награды как топ-3 участников в номинации «Компании».

Также на мероприятии был отмечен вклад партнеров акции — «Молодежки ОНФ», Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», «Российского движения школьников», «Федерального центра допобразования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ, компании «Убиратор» — в экопросвещение россиян и популяризацию раздельного сбора отходов.

На форуме #МЫВМЕСТЕ состоялся стрим победителей креативного конкурса БумБатла с амбассадорами акции этого года — певцом Хабибом и художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными. Школьники из гимназии №1 Туапсе (Краснодарский край), средней школы №17 г. Сухой Лог (Свердловская область), Федоровской СОШ (ХМАО — Югра) и Северной средней школы №2 (Белгородская область) пообщались с кумирами и узнали про их экологические привычки.

В ходе третьего сезона БумБатла более 2,1 млн человек сдали более 63,3 тыс. тонн макулатуры. Таким образом участники акции за 2 месяца спасли от вырубки около 1,2 млн деревьев или 12 000 га леса, сэкономили более 1,26 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу более 104 тыс. тонн углекислого газа. Всего за три года проведения БумБатла более 3,3 млн человек собрали свыше 66,4 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь около 1,26 тыс. деревьев.

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