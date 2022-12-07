Москва, 7 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Из трех вариантов российского ответа на западную политику потолка цен наиболее выгодным для экономики РФ выглядит запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ подготовили три варианта ответа на механизм потолка цен: запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, и введение индикативной цены.

olle svensson Баррель нефти

«Российские власти неоднократно подчеркивали, что эмбарго на поставки нефти в страны ЕС и установление странами G7, ЕС и Австралией потолка цен на покупку российской нефти третьими странами искажают рыночные механизмы и потенциально ведет к серьезной дестабилизации мирового нефтяного рынка, — сказал Понкратов. — Соответственно, Россия, наиболее вероятно, принципиально постарается ответить максимально рыночными методами — из обсуждаемых вариантов это запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Возможна разработка иных мер реагирования либо различных комбинаций таких мер».

Отвечая на вопрос о том, какой из трех вариантов наиболее выгоден для российской экономики, Понкратов указал на запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, что позволяет задействовать широкий круг инструментов компенсации недополученных доходов.

«Например, потолок цен на покупку российской нефти, установленный с 5 декабря 2022-го на уровне 60 долларов за баррель, с правом понижающей корректировки по истечении двух месяцев не включает стоимость услуг по транспортировке, фрахту судов и страхованию и пр. Таким образом, для трейдеров напрашивается простое решение уравнения рентабельности в виде формирования центра прибыли в сегменте комплекса услуг по перевозке нефти», — сказал Понкратов.

При этом он подчеркнул, что самый болезненный для российского бюджета и компаний нефтегазовой промышленности России вариант — это полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение. Особенно если он будет распространяться даже на приобретение российской нефти через страны-посредники или иные варианты цепочек посредников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на введение потолка на покупку нефти из РФ готовится и проходит согласования.