Киев, 7 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. 7 декабря в восточных областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушная тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало только об объявлении тревоги в Харьковской и Днепропетровской областях.

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