Киев, 7 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Зимние каникулы в школах Киева намерены продлить на целый месяц для экономии отопления. Об этом 7 декабря сообщает украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на информацию местных властей.

stnmedia.ru Холодно

Сообщается, что зимние школьные каникулы продляться с 26 декабря до 27 января.

«В этот период часть школ могут превратить в пункты для обогрева в случае чрезвычайной ситуации в городе», — сообщает издание.

Читайте также: Экстренные отключения света ввели в Киеве