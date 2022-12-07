Москва, 7 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание заговорщиков в Германии, назвав это внутренним делом этой страны.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это скорее внутренняя проблема Германии, они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в Кремле «нечего сказать об этом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 декабря в Германии задержали 25 человек, включая гражданку России, по подозрению в государственном перевороте.

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