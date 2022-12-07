Москва, 7 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Включение военных корреспондентов в состав совета по правам человека объясняется тем, что на фоне развития СВО «сложился феномен военкоров», рассказал журналистам 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

Ранее Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него, в частности, военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.

«Это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего, рискуют жизнью, освещая события», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, 7 декабря Владимир Путин проведет встречу с членами совета по правам человека.