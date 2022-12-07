Москва, 7 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. О героях специальной военной операции напишут в учебниках. Об этом 7 декабря сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

По его словам, герои специальной военной операции России на Украине будут включены в российские учебники истории. Кравцов рассказал, что в данном направлении ведётся «большая работа», отметив, что по этой теме уже включили в еженедельные занятия «Разговоры о важном».

Ранее Кравцов предложил включить в школьные предметы темы, связанные с историей Союзного государства.