Москва, 7 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Необходимо дождаться заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине, заявил 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе брифинга он ответил на вопрос журналистов о предстоящем заседании Совбеза ООН по поставкам оружия Украине, запрошенном Москвой.

«Здесь нужно дождаться этого мероприятия», — сказал Песков, предложив обсудить вопрос по итогам мероприятия.