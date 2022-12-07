В Кремле прокомментировали анонс заседания СБ ООН по Украине
В Кремле прокомментировали анонс заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине
Москва, 7 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Необходимо дождаться заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине, заявил 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
В ходе брифинга он ответил на вопрос журналистов о предстоящем заседании Совбеза ООН по поставкам оружия Украине, запрошенном Москвой.
«Здесь нужно дождаться этого мероприятия», — сказал Песков, предложив обсудить вопрос по итогам мероприятия.