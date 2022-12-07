Москва, 7 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Проект оборонного бюджета США носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя внимание к России в этом американском документе, представитель Кремля подчеркнул, что его «конфронтационный характер» не имеет прецедентов.

Реализация этого оборонного бюджета, по его словам, может привести к серьёзными и длительными последствиям по дестабилизации обстановки на европейском континенте.

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