Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в 2022 году потратил 63 млн рублей на приобретение произведений искусства для пополнения своей коллекции. Об этом заявил 7 декабря гендиректор музея Михаил Пиотровский, сообщает «Интерфакс».

Дарья Драй ИА REGNUM В зале Государственного Эрмитажа в преддверии открытия

При этом большую часть потраченной суммы — 55 млн рублей — составили пожертвования, полученные Эрмитажем, еще 8 млн рублей было взято из средств федерального бюджета.

Среди приобретений 2022 года — портрет Александра III, указ Петра Великого, собрания костюмов, обуви и мусульманской керамики, выкупленные у частных коллекционеров.

По словам Пиотровского, за год Эрмитаж принял 2,6 млн человек. Еще 3 млн посетителей собрал сайт Эрмитажа, а в соцсетях экспозициями интересовались 21 млн посетителей.

Напомним, в Эрмитаже 8 декабря откроется выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира».