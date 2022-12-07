Новошахтинск, Ростовская область, 7 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Новошахтинске ранее был осуждён за кражу и разбой, сообщил 7 декабря представитель следственного управления СКР по Ростовской области.

Sledcom.ru Следователь

Напомним, инцидент произошел 6 декабря. Вооружившись пулемётом, злоумышленник открыл огонь по полицейским, а затем скрылся. Один из сотрудников МВД был ранен. Задержать подозреваемого удалось 7 декабря в селе Киселево Красносулинского района Ростовской области.

«Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя», — уточнил сотрудник следственного управления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявшего по полицейским в Ростовской области мужчину задержали в пустующем здании под Новошахтинском.

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