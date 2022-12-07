Москва, 7 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о выявлении правообладателей ранее учтенной недвижимости и земельных участков, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Всего планируется найти собственников 24 млн объектов, отметили в нижней палате парламента.

Госдума

Власти будут искать владельцев неучтенных объектов недвижимости и земельных участков среди наследников тех граждан, права на объекты недвижимости у которых возникли до 31 января 1998 года и не были зарегистрированы в ЕГРН. Кроме того, будут устанавливаться члены жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов, которые приобрели право собственности на квартиру, гараж или иное недвижимое имущество в силу внесения своего паевого взноса в полном объеме.

Законопроект касается этих категорий граждан, так как их права возникают в силу прямого указания закона независимо от осуществления их государственной регистрации в ЕГРН.

Урегулируется и сам процесс учета бесхозяйного и выморочного имущества. Так, в случае если правообладатель земельного участка, квартиры, гаража или иного объекта недвижимости не выявлен, то уполномоченный орган власти представит заявление о постановке такого объекта на учет в качестве бесхозяйного или обратится к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство в случае, если объект недвижимости является выморочным имуществом.

Одновременно законопроектом также предусмотрены дополнительные способы информирования граждан и юридических лиц о проведении мероприятий.

Например, при выявлении собственников помещений или машино-мест в многоквартирном доме информация об этом должна будет размещаться на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен такой многоквартирный дом.

Сейчас на уровне закона не предусмотрено конкретных последствий невыявления правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, в связи с чем дальнейшее оформление бесхозяйного или выморочного имущества может тянутся годами либо вообще не инициироваться властями.

Законопроектом предусмотрены положения, наделяющие органы местного самоуправления полномочиями по подаче заявления на проведение учетно-регистрационных действий в случае прекращения существования объекта недвижимости вследствие стихийных бедствий и в связи с наступлением чрезвычайной ситуации — лесные пожары, наводнение, паводки, сели и тому подобное.

Новации позволят повысить защиту имущественных прав правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, повысят эффективность работы государственных органов, органов местного самоуправления при передаче в ЕГРН сведений в отношении таких правообладателей, а также послужат борьбе с мошенничеством, отмечают в Госдуме.