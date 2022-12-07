Москва, 7 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Следователи в Донецке возбудили уголовное дело после гибели 16 человек в ДТП с участием автобуса и грузовика, сообщили 7 декабря в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Снежное — Донецк, не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать другое транспортное средство. В результате микроавтобус столкнулся с КамАЗом, который перевозил военнослужащих и двигался навстречу.

ДТП произошло между городами Торез и Шахтёрск. Отмечается, что погибли 16 человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в экстренных службах сообщали о шести пострадавших в ДТП, трое из которых помещены в отделение реанимации.