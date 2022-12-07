Москва, 7 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Боровского в Харьковской области, сообщили в министерстве обороны 7 декабря.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

Днем ранее, 6 декабря, в ведомстве сообщили об уничтожении еще одного пункта дислокации наемников в том же регионе, вблизи населенного пункта Ильичевка.

7 декабря в Министерстве обороны также рассказали о пресечении попыток ВСУ атаковать на купянском направлении и контратаковать в ДНР, а также об активных наступательных действиях ВС России на краснолиманском направлении.