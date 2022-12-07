Военкор Котенок: ВСУ под напором вывели часть подразделений из Марьинки
Донецк, 7 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Украинские войска вывели из города Марьинка Донецкой Народной Республики часть подразделений, сообщил в ночь на 7 декабря военный корреспондент Котенок.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«Тесним противника в Марьинке, — написал военкор в телеграм-канале. — Продвижение медленное, дом за домом».
По его словам, украинское командование из-за напора российских войск вывели из города часть сил. Военкор считает, что пока остающиеся в обороне боевики на долгое сопротивление не рассчитывают.