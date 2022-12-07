Москва, 7 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника в Луганской Народной Республике и Харьковской области, сообщили 7 декабря в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка ЛНР и Амбарное Харьковской области.

Кроме того, были перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе в ЛНР и Волноваха в ДНР.