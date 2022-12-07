Донецк, 7 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит российскими военнослужащими около Артёмовки в ДНР. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Многоцелевой истребитель Су-30 ВКС России

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артёмовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что российские военнослужащие сорвали попытки киевских боевиков контратаковать на донецком направлении.

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