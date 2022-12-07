Москва, 7 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России 7 декабря опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-27.

Минобороны России Боевая работа экипажей Су-27

На кадрах показана боевая работа экипажей Су-27 в ходе специальной военной операции России на территории Украины, включая воздушное патрулирование в заданном районе.

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«При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух». В основном поражаем беспилотные летательные аппараты противника. Дежурство выполняется на постоянной основе, в круглосуточном режиме», — сообщил летчик-итребителя Александр.

Днем ранее Министерство обороны опубликовало кадры с российскими военнослужащими, возвращенными из киевского плена.

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