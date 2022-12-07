Более 130 боевиков ВСУ уничтожены на краснолиманском направлении
ВС РФ уничтожили более 130 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 7 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Более выгодные рубежи и позиции заняли российские войска в результате продолжения наступления на краснолиманском направлении. Об этом сообщает 7 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
В ведомстве добавили, что за сутки военные РФ уничтожили свыше 130 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.
Противник несёт потери под огнём российской артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации.
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