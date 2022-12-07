Москва, 7 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Более выгодные рубежи и позиции заняли российские войска в результате продолжения наступления на краснолиманском направлении. Об этом сообщает 7 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В ведомстве добавили, что за сутки военные РФ уничтожили свыше 130 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль.

Противник несёт потери под огнём российской артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации.

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