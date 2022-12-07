Турция может снабжать Киев электроэнергией через плавучие станции в Румынии
Анкара, 7 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Турция может отправить в Румынию плавучие электростанции для поставок энергии Киеву. Об этом 7 декабря заявила генеральный директор компании Karpowership Зейнеп Харези в интервью агентству Anadolu.
Муллагалиев Даниль ИА REGNUM
Флаг Турции
«Мы ведём переговоры о мощности примерно 300-400 МВт. Эта мощность может обеспечить электроэнергией один миллион домохозяйств», — сказала Харези.
Она добавила, что компания может направить три или четыре корабля, а электростанции разместить в разных гаванях в Румынии и Молдавии.
По её словам, поставки электроэнергии можно начать в течение месяца после того, как будут согласованы коммерческие и технические детали, а также вопросы обеспечения безопасности.