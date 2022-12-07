Москва, 7 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по помещениях комбината Arcelor Mittal в Кривом Роге, сообщили 7 декабря в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Уничтожены более 70 ракет для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS.

Криворожский завод принадлежит зарегистрированной в Люксембурге корпорации Arcelor Mittal, одной из крупнейших в мире в области металлургии.

6 декабря мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу был нанесен ракетный удар, и отметил, что он пришелся по «промышленному объекту».