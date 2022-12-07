Донецк, 7 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Попытки ВСУ осуществить контратаки сорваны на донецком направлении. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По данным ведомства, боевики пытались контратаковать около населенных пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Майорск, Клещеевка ДНР. Эти попытки были сорваны российскими военнослужащими, пояснили в пресс-службе.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап», — говорится в сообщении.