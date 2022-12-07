Минобороны: попытки ВСУ контратаковать на донецком направлении сорваны
Донецк, 7 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Попытки ВСУ осуществить контратаки сорваны на донецком направлении. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
По данным ведомства, боевики пытались контратаковать около населенных пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Майорск, Клещеевка ДНР. Эти попытки были сорваны российскими военнослужащими, пояснили в пресс-службе.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап», — говорится в сообщении.