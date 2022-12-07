Москва, 7 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 100 боевиков ВСУ, сообщили 7 декабря в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что на указанном направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики.

«Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска пресекли попытки атак ВСУ на купянском направлении Харьковской области, а также в Луганской Народной Республике

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