Москва, 7 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Германии отмечается возрождение специфической формы чувства превосходства в контексте русофобии, это настораживает, сказал 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что в Германии в настоящее время оживает специфическая форма расизма. «Если вы посмотрите, как культивируется русофобия, это, конечно, настораживает», — заключил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За проект проголосовали 105 стран, против были 52 государства, среди которых оказались Германия, Австрия и Италия.

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