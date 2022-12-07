Москва, 7 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В международный розыск объявлен бывший руководитель одного из отделов Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслан Фейзба. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

News.kmvcity.ru Розыск!

«В отношении Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фейзба обвиняется в растрате в особо крупном размере по статье 160 УК РФ. Мерой пресечения избран заочный арест.

Также сообщается, что Фейзба является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении директора РАНХиГС Игоря Барцица, который ранее был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. В свою очередь в пресс-службе академии ИА REGNUM сообщили, что Аслан Фейзба не работает в РАНХиГС:

«Следственные действия проходят по уголовному делу, возбужденному 2 года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС. Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года».