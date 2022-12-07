Москва, 7 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российские войска пресекли попытки атак ВСУ на купянском направлении Харьковской области, а также в Луганской Народной Республике. Об этом 7 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В ведомстве рассказали об успешных действиях российских войск на купянском направлении и в ЛНР, где были пресечены попытки атак Киева. В результате ВС России уничтожили до 70 военнослужащих украинских формирований, БМП и две САУ «Гвоздика».