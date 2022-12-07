Москва, 7 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Ситуации в международных отношениях является трагедией западных стран. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы не делаем трагедии из нынешней ситуации, я считаю, что это трагедия для западной цивилизации, для западной системы мироустройства», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров добавил, что система устройства мира на принципах глобализации, которую предложили США, «полностью» себя дискредитировала «как недоговороспособная».

Министр подчеркнул, что если завтра США что-то снова не будет устраивать, то Вашингтон, не задумываясь и не беспокоясь о своих союзниках, будет внедрять новые подходы.